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    Український ІТ-спеціаліст знайшов своє покликання в американській індустрії «кібер-безпеки»

    • Вчора, 07:26
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    Стартап «Cyphort», розташований у Кремнієвій долині – інтелектуальний кібер-поліцейський на просторах безликого Інтернету.

    Співзасновник, емігрант із Харкова, допоміг створити антивірусну систему, яка користується популярністю серед топових комерційних компаній світу, що шукають захисту від хакерів.

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    Джерело: Голос Америки

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