Український ІТ-спеціаліст знайшов своє покликання в американській індустрії «кібер-безпеки»
- Вчора, 07:26
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Стартап «Cyphort», розташований у Кремнієвій долині – інтелектуальний кібер-поліцейський на просторах безликого Інтернету.
Співзасновник, емігрант із Харкова, допоміг створити антивірусну систему, яка користується популярністю серед топових комерційних компаній світу, що шукають захисту від хакерів.
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Джерело: Голос Америки