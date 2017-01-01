Укрзалізниця запускає додаткові потяги з Києва до Харкова та Запоріжжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидкісний «Інтерсіті» курсуватиме до Запоріжжя і в зворотному напрямку щоденно, а до Харкова - по п’ятницях та неділях

«Укрзалізниця» призначила на березень додаткові рейси та поїзди з Києва до Запоріжжя та Харкова, і у зворотному напрямку.

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ №736/735 Київ - Запоріжжя - Київ складом Hyundai. Упродовж березня курсування поїзда буде щоденним, тоді як за розкладом поїзд курсував п’ять разів на тиждень (окрім вівторка та суботи). Зокрема, передбачені рейси 7, 11, 14, 18, 21, 25 березня 2017 року відправленням із Києва та Запоріжжя», - повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

З Києва поїзд відправляється о 14:49 та прибуває до Запоріжжя о 21:57. У зворотному напрямку відправлення о 22:58, а прибуття - о 04:01.

Також зазначають, що призначені рейси додаткового поїзда Інтерсіті+ № 728/727 Київ - Харків - Київ складом Hyundai на 3, 5, 10, 12, 17, 19 та 24 березня.

З Києва поїзд відправлятиметься о 10:15 та прибуватиме до Харкова о 14:54. У зворотному напрямку - відправлення о 15:50 та прибуття о 20:34.