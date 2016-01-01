Уряд похвалився здобутками України за рік
- Сьогодні, 16:03
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Урядовий портал вирішив підбити підсумки, що позитивного 2016 рік приніс Україні та кожному українцю.
Відповідне відео було опубліковане на сторінці уряду в мережі Facebook.
В одному відеоролику зібрали здобутки нашої держави: перемогу Джамали на Євробаченні, тріумф спортсменів на Параліміаді, вихід першого українського 3Д-мультфільму, ухвалення рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн тощо.
«Нам є за що йому бути вдячними, проте сподіваємось, що рік 2017-й подарує нам ще більше радості, добра та приємних несподіванок», - зазначили творці відео.
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Джерело: Вечірній Київ