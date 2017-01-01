Усі польські консульства в Україні тимчасово зачинені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземні диппредставництва усіх країн - під посиленою охороною.

Це - реакція на луцький напад. Нічний постріл із гранатомета по польському консульству правоохоронці і дипломати називають терактом із російським слідом.

Жодні провокації не повинні вплинути на двосторонню дружбу - про це телефоном поговорили український і польський президенти.

Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.

Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.





Джерело: ТСН