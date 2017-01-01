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    В «Главкомі» прес-конференція: «ЕтноЗима» у Михайлівському»

    • Сьогодні, 11:35
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    Учасники прес-конференції розкажуть про ідею та історію проведення благодійного мистецького фестивалю «ЕтноЗима»

    Сьогодні, 13 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ЕтноЗима» у Михайлівському».

    Запрошені гості:

    • о. Сергій Дмитрієв, керівник соціальної служби УПЦ КП та організації «Елеос - Україна», співорганізатор фестивалю «ЕтноЗима»,
    • Анжеліка Рудницька, ініціаторка фестивалю «ЕтноЗима», президент мистецької агенції «Територія А».

    Учасники прес-конференції розкажуть про ідею та історію проведення благодійного мистецького фестивалю «ЕтноЗима», чому цього разу обрано місцем проведення Свято-Михайлівський Золотоверхий Собор, озвучать програму фестивалю, зокрема про родзинку заходу – Національний Різдвяний рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:

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