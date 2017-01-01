У Харкові викрили банду торговців людьми, яку очолював підліток

Неповнолітній з двома поплічниками переправляв нелегалів через кордон

Поліція Харкова викрила злочинну банду, яка займалася торгівлею людьми.

Неповнолітній з двома поплічниками переправляв нелегалів через кордон. Зловмисників схопили на гарячому, під час чергової спроби незаконного перевезення трьох людей. У затриманих вилучили кошти, транспорт та засоби зв'язку.

«В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєне за попередньою згодою осіб з корисливих мотивів), Київським районним судом Харкова відносно двох затриманих обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. На вилучене у них майно та кошти накладено арешт», – сказав старший слідчий Слідчого управління Станіслав Павленко.