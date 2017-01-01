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    У Харкові викрили банду торговців людьми, яку очолював підліток

    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка
    Торгівля людьми
    Торгівля людьми

    Неповнолітній з двома поплічниками переправляв нелегалів через кордон

    Поліція Харкова викрила злочинну банду, яка займалася торгівлею людьми.

    Неповнолітній з двома поплічниками переправляв нелегалів через кордон. Зловмисників схопили на гарячому, під час чергової спроби незаконного перевезення трьох людей. У затриманих вилучили кошти, транспорт та засоби зв'язку.

    «В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєне за попередньою згодою осіб з корисливих мотивів), Київським районним судом Харкова відносно двох затриманих обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. На вилучене у них майно та кошти накладено арешт», – сказав старший слідчий Слідчого управління Станіслав Павленко.

    Джерело: 24 канал

    Харків кримінал арешт
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