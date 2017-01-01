У соцмережах поширюють скандальний мультфільм про Путіна, який ґвалтує Росію
- Сьогодні, 10:07
-
Розсилка
У соцмережі Facebook опублікували анімаційний фільм про те, як російський президент Володимир Путін ґвалтує власну країну, представлену в образі дівчини
Мультфільм «Маленький і велика» було опубліковано на сторінці групи «Те, що лікар прописав».
У підписі до анімації йдеться, що відео – справжній шедевр.
Події, описані в мультфільмі, йдуть у хронологічному порядку, починаючи з 1999 року, коли Путін прийшов до влади в Росії. Спочатку він обіцяє любити і захищати її, але після, взявши в кайдани диктатури і безправ'я, оточовши насильством, корупцією, брехнею і злодійством знущається над нею.
Менш ніж за добу ролик набрав понад 152 тисячі переглядів.
Здебільшого користувачі соцмережі позитивно оцінили роботу творців анімації. Однак були й такі, яких обурило відео.
Увага! Відео містить ненормативну лексику та сцени насильства.
Джерело: Діалог