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    У соцмережах поширюють скандальний мультфільм про Путіна, який ґвалтує Росію

    • Сьогодні, 10:07
    • Розсилка

    У соцмережі Facebook опублікували анімаційний фільм про те, як російський президент Володимир Путін ґвалтує власну країну, представлену в образі дівчини

    Мультфільм «Маленький і велика» було опубліковано на сторінці групи «Те, що лікар прописав».

    У підписі до анімації йдеться, що відео – справжній шедевр.

    Події, описані в мультфільмі, йдуть у хронологічному порядку, починаючи з 1999 року, коли Путін прийшов до влади в Росії. Спочатку він обіцяє любити і захищати її, але після, взявши в кайдани диктатури і безправ'я, оточовши насильством, корупцією, брехнею і злодійством знущається над нею.

    Менш ніж за добу ролик набрав понад 152 тисячі переглядів.

    Здебільшого користувачі соцмережі позитивно оцінили роботу творців анімації. Однак були й такі, яких обурило відео.

    Увага! Відео містить ненормативну лексику та сцени насильства.

    Джерело: Діалог

    Росія Путін мультфільм
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