В столичному супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою
- Вчора, 21:00
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Розсилка
В супермаркеті київського торговельного центру «Караван» клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою.
На записі видно, як касир категорично відмовився перейти з російської мови на українську, та ще й викликав на допомогу адміністратора.
Адміністратор, в свою чергу, заявила, що не може «змусити» російськомовного касира розмовляти українською.
У відповідь клієнт зауважив, що, згідно з законом та Конституцією України, він має право вимагати, щоб його обслуговували державною мовою.
На це адміністратор супермаркету, перейшовши на українську, заявила: «Воно мені не треба. Якщо мені директор скаже розмовляти українською, я буду розмовляти українською».
Після цього клієнт наголосив, що раніше вже звертався до дирекції супермаркету зі скаргою, і тоді йому пообіцяли провести «бесіду» з касирами.
Джерело: Наш Киев