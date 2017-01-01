В столичному супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою

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В супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою

В супермаркеті київського торговельного центру «Караван» клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою.

На записі видно, як касир категорично відмовився перейти з російської мови на українську, та ще й викликав на допомогу адміністратора.

Адміністратор, в свою чергу, заявила, що не може «змусити» російськомовного касира розмовляти українською.

У відповідь клієнт зауважив, що, згідно з законом та Конституцією України, він має право вимагати, щоб його обслуговували державною мовою.

На це адміністратор супермаркету, перейшовши на українську, заявила: «Воно мені не треба. Якщо мені директор скаже розмовляти українською, я буду розмовляти українською».

Після цього клієнт наголосив, що раніше вже звертався до дирекції супермаркету зі скаргою, і тоді йому пообіцяли провести «бесіду» з касирами.

Джерело: Наш Киев