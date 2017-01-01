В Україні хочуть «ліквідувати» нелегальних таксистів

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Українських таксистів збираються перевести на законні умови. Легальні таксі можна буде розпізнати за жовтими номерами. Нововведення планують запровадити вже за кілька тижнів

Нині на ринку перевезень працює 90% нелегалів. Таким чином бюджет країни втрачає мільярди гривень. До прикладу, казна Києва недоотримує 10 мільйонів гривень на місяць. А все – через мораторій Уряду на перевірку комерційного транспорту.

Деякі нелегали-перевізники впевнені, що оформляти ліцензію та платити податки – зайве. Бо таксування для більшості – це просто додатковий заробіток для сім'ї.

Джерело: 24 канал