В Україні презентують містичний мультсеріал за «Кобзарем» Шевченка

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В Україні презентують анімаційний серіал за «Кобзарем» Тараса Шевченка

В основі першої серії – містичний вірш «За байраком байрак» у стилі зомбі-хорору. Тема - подорож козака-зомбі заради спокутування зради.

«Якщо ми будемо працювати з Шевченком як з кріпаком, то це буде сльозлива шароварщина. Якщо ми будемо працювати з Шевченком як зі Стівеном Кінгом, як з автором хорорів, то це буде зовсім інше ставлення до нього», - пояснив продюсер Максим Прасолов.

На створення короткометражного мультфільму пішов рік. 400 малюнків, за якими його знімали, виконані у складному стилі українського бароко. Творці картини розповіли, що не мали достатньо технічних кадрів. Художником став Олексій Чебикін. Кожна фігура, намальована ним, розрізалася на від 20 до 140 частин, які анімувалися.

Всього в серіалі планується 12 серій.

Джерело: Радіо Свобода