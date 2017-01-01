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    В Україні відсьогодні зросли ціни на алкоголь

    • Сьогодні, 22:46
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    fdlx.com
    fdlx.com

    Підвищення цін було заплановане ще наприкінці минулого року, коли Верховна Рада підняла акцизний збір на алкогольну продукцію

    Таким чином депутати намагалися підвищити доходи в державний бюджет. Проте фахівці підозрюють, що подібні рішення можуть загнати галузь в тінь.

    80 гривень за пляшку: саме стільки відтепер доведеться викласти українцям, які бажають пропустити чарку-другу. Наприкінці минулого року парламент проголосував за 20% підняття акцизного збору на горілчану продукцію. Відтепер найдешевша пляшка 0,5 літрів подорожчає аж на 11 гривень.

    Своє рішення народні обранці пояснили боротьбою за здоров'я нації та бажанням наповнити діряву скарбницю – плюс півтора мільярда гривень у бюджет на цей рік. Однак експерти оптимізму не поділили.

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    З 2008 року об'єми виробництва продукту скоротилися втричі. І проблема в тім, що шаленими темпами розвивається тіньовий ринок. І підвищення акцизу тільки поглибить цю проблему.

    Але й це не всі нюанси справи, адже деякі виробники в гонитві за прибутком не цураються продавати «палений» алкоголь, який коштує набагато дешевше.

    Джерело: 24 канал

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