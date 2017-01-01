В Україні відсьогодні зросли ціни на алкоголь

Підвищення цін було заплановане ще наприкінці минулого року, коли Верховна Рада підняла акцизний збір на алкогольну продукцію

Таким чином депутати намагалися підвищити доходи в державний бюджет. Проте фахівці підозрюють, що подібні рішення можуть загнати галузь в тінь.

80 гривень за пляшку: саме стільки відтепер доведеться викласти українцям, які бажають пропустити чарку-другу. Наприкінці минулого року парламент проголосував за 20% підняття акцизного збору на горілчану продукцію. Відтепер найдешевша пляшка 0,5 літрів подорожчає аж на 11 гривень.

Своє рішення народні обранці пояснили боротьбою за здоров'я нації та бажанням наповнити діряву скарбницю – плюс півтора мільярда гривень у бюджет на цей рік. Однак експерти оптимізму не поділили.

З 2008 року об'єми виробництва продукту скоротилися втричі. І проблема в тім, що шаленими темпами розвивається тіньовий ринок. І підвищення акцизу тільки поглибить цю проблему.

Але й це не всі нюанси справи, адже деякі виробники в гонитві за прибутком не цураються продавати «палений» алкоголь, який коштує набагато дешевше.