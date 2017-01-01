В Україні за кошти ЄС створять 20 зразкових відділків поліції

Українських правоохоронців півтори роки навчатимуть колеги із Швеції

6 мільйонів євро на ремонти українських райвідділків та навчання полісменів.

Таку суму Євросоюз виділив на реалізацію проекту підтримки реформи поліції в Україні.

20 відділень Нацполіції на території Київської, Харківської та Львівської областей будуть оснащені сучасними комп’ютерними системами і транспортом, буде реформована їхня логістика, приміщення будуть повністю відремонтовані або перебудовані.

Працівники цих відділків будуть перевірені на професійну придатність, незважаючи на те, чи проходили вони переатестацію раніше.

Українських правоохоронців півтори роки навчатимуть колеги із Швеції.