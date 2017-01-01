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    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова

    • Сьогодні, 17:02
    • Розсилка
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    «Відразу напали, залили очі зеленкою, йодом, ще чимось незрозумілим, тобто там рідини було багато, закидали тортами»

    У російському Ставрополі скоєно напад на блогера Іллю Варламова.

    Про це повідомляється у його мікроблозі в Twitter.

    «На мене напали в аеропорту. На очах у поліції облили зеленкою, пару раз вдарили», - написав Варламов.

    Подробиці також навів сайт varlamov.ru.

    «Вийшов з аеропорту, стояла група людей із квітами, якісь хлопці. Я взагалі не зрозумів що сталося. Відразу напали, залили очі зеленкою, йодом, ще чимось незрозумілим, тобто там рідини було багато, закидали тортами. Все що в арсеналі було, все полетіло, але я особисто нічого не бачив, тому що мені очі відразу залили. Нічого не говорили, один раз крикнули «Вали в свою Америку», після чого втекли», - розповів блогер.

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    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова
    «Вали в свою Америку». В Росії побили та облили зеленкою блогера Варламова

    «Все це сталося на очах поліцейських, вони їх не зловили. Поліція дуже здивувалася, сказала, що у них таке вперше і що вони оголосили план «Перехоплення». Тут розповіли, що нападники приїхали на двох машинах. Вони все знімали на камери, тому можливо вони викладуть відео. Я зараз їду в ОВС, буду писати заяву, тому що вони зіпсували техніку», - додав він.


    Джерело: Обозреватель

    Росія путінський режим напад
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