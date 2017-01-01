Вдруге обмовився. Лавров знову назвав «ЛНР» Лаоською республікою

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Сергій Лавров

Глава МЗС РФ обмовився, коли розповідав про розслідування підриву автівки ОБСЄ на Луганщині 23 квітня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні, 25 квітня, виступив на прес-конференції разом з Генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєр, де вчергове назвав «ЛНР» Лаоською республікою. Відповідне відео оприлюднене на сторінці МЗС Росії Facebook.

Обмовка сталася, коли Лавров розповідав про розслідування підриву автівки ОБСЄ на Луганщині 23 квітня.

«Виходимо з того, що в розслідуванні мають брати участь поруч із міжнародною моніторинговою місією і представники контактної групи, і спільний центр координації і контролю про який я говорив, і влада України, представники самопроголошеної Лаоської...Луганської народної республіки», - говорить він на 3 хвилині відео.

Як відомо, Лавров не вперше «переіменовує» окуповану Луганщину на Лаос. Таке вже було у серпні 2016 року, коли він коментував замах на ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.