Великдень - перемога над смертю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповіді на запитання, на які сьогодні церква відповісти не здатна

священник Георгій Коваленко ставить хвилюючі запитання і шукає на них відповіді в істориків, філософів та релігіознавців:

Що пам'ятає людина, яка пережила клінічну смерть?

Чи варто дослухатися до апокрифів?

Як служить Богові і людям тюремний священник Олександр Клименко, відомий завдяки «Голосу країни-7»?

І в чому істинна суть Свята Воскресіння Христового?

Вели́кдень , Воскресіння Христове , Паска ( грец. πάσχα , лат. Pascha , івр. פסח ‎ песах — проходження повз), Воскресі́ння Христо́ве ( грец. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ; стцерк.-слов. Великъ дьнь , пол. Wielkanoc ) — найдавніше християнське свято , головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа . грец.лат.івр.грец.стцерк.-слов.пол.християнськесвятобогослужебногоВоскресіння Ісуса Христа

Джерело: ТСН