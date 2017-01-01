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    Великдень - перемога над смертю

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    Відповіді на запитання, на які сьогодні церква відповісти не здатна

    священник Георгій Коваленко ставить хвилюючі запитання і шукає на них відповіді в істориків, філософів та релігіознавців:

    • Що пам'ятає людина, яка пережила клінічну смерть?
    • Чи варто дослухатися до апокрифів?
    • Як служить Богові і людям тюремний священник Олександр Клименко, відомий завдяки «Голосу країни-7»?
    • І в чому істинна суть Свята Воскресіння Христового?
    Вели́кденьВоскресіння ХристовеПаска (грец. πάσχαлат. Paschaівр. פסח‎ песах — проходження повз), Воскресі́ння Христо́ве (грец. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦстцерк.-слов. Великъ дьньпол. Wielkanoc ) — найдавніше християнськесвято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.

    Джерело: ТСН

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