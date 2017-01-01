Великдень - перемога над смертю
- Сьогодні, 13:25
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Розсилка
Відповіді на запитання, на які сьогодні церква відповісти не здатна
священник Георгій Коваленко ставить хвилюючі запитання і шукає на них відповіді в істориків, філософів та релігіознавців:
- Що пам'ятає людина, яка пережила клінічну смерть?
- Чи варто дослухатися до апокрифів?
- Як служить Богові і людям тюремний священник Олександр Клименко, відомий завдяки «Голосу країни-7»?
- І в чому істинна суть Свята Воскресіння Христового?
Вели́кдень, Воскресіння Христове, Паска (грец. πάσχα, лат. Pascha, івр. פסח песах — проходження повз), Воскресі́ння Христо́ве (грец. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; стцерк.-слов. Великъ дьнь, пол. Wielkanoc ) — найдавніше християнськесвято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.
Джерело: ТСН