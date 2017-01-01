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    Відео молитви військового священника під час запеклого бою у Мар’їнці

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    Мар&rsquo;їнка
    Мар’їнка

    У ніч на 26 січня в Мар’їнці на Донеччині відбувся бій із застосуванням важкого озброєння

    Все почалося зі стрілецької зброї, а вже за годину почулися розриви та заграва від важкої артилерії. Капелан у цей час розвернувся обличчям у напрямку Донецька і в повний ріст, звівши руки до небес, почав молитися.

    Кореспондент Радіо Свобода став свідком, як на тлі близьких ударів снарядів військовий священик просить Бога відвернути вогонь від цивільних і захистити рубежі.

    Джерело: Радіо Свобода

    Бойовики на Донбасі
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