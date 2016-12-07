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    Відео нападу на військовий фрегат Саудівської Аравії терористів-смертників

    • Сьогодні, 16:39
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    <span>Бойовики підірвали саудівський фрегат</span>
    Бойовики підірвали саудівський фрегат

    Один з човнів терористів врізалася в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення

    На саудівський фрегат, що патрулював акваторію на захід від єменського порту Ходейда, напали три човни зі смертниками-хуситами.

    Один з човнів врізався в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення, але перебувають у стабільному стані.

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    Саудівська Аравія, яка проводить військову операцію в Ємені, заявила, що напад на фрегат матиме негативний вплив на міжнародне судноплавство і потік гуманітарної допомоги в Ємен.

    Джерело: Дзеркало тижня

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