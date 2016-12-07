Відео нападу на військовий фрегат Саудівської Аравії терористів-смертників
- Сьогодні, 16:39
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Бойовики підірвали саудівський фрегат
Один з човнів терористів врізалася в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення
На саудівський фрегат, що патрулював акваторію на захід від єменського порту Ходейда, напали три човни зі смертниками-хуситами.
Один з човнів врізався в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення, але перебувають у стабільному стані.
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Саудівська Аравія, яка проводить військову операцію в Ємені, заявила, що напад на фрегат матиме негативний вплив на міжнародне судноплавство і потік гуманітарної допомоги в Ємен.
Джерело: Дзеркало тижня