Відео нападу на військовий фрегат Саудівської Аравії терористів-смертників

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Бойовики підірвали саудівський фрегат

Один з човнів терористів врізалася в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення

На саудівський фрегат, що патрулював акваторію на захід від єменського порту Ходейда, напали три човни зі смертниками-хуситами.

Один з човнів врізався в кормову частину фрегата, спровокувавши вибух і пожежу, внаслідок якого загинули два моряки, ще три людини отримали поранення, але перебувають у стабільному стані.

Саудівська Аравія, яка проводить військову операцію в Ємені, заявила, що напад на фрегат матиме негативний вплив на міжнародне судноплавство і потік гуманітарної допомоги в Ємен.

Джерело: Дзеркало тижня