«Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео

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Фото: AFP Мітинг проти корупції в Москві. 26 березня 2017 року

У неділю 26 березня майже в сотні міст Росії було проведено антикорупційну акцію

Одна з вимог протестів у Росії - розслідувати можливу причетність прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва до корупційних схем.

В Москві активісти вийшли на «прогулянку» на Тверську вулицю.

У Кремлі ініціативу Олексія Навального назвали «провокацією». У більшості міст місцева влада офіційно не погодила акцію, однак і не надали організаторам альтернативних варіантів, тому ті визнали захід дозволеним.

На акцію у Владивостоці прийшли понад тисячу осіб, поліція затримала 40 учасників. У Єкатеринбурзі мітинг проходить у формі народних гулянь, поліція затримала чотирьох осіб.

Мітинг в Новосибірську був узгоджений і став одним з найбільших серед регіональних - за даними місцевих ЗМІ, число демонстрантів перевищила дві тисячі осіб. На зв'язок з учасниками акції по телефону виходив опозиціонер Навальний. Сам політик заявив про чотири тисячі демонстрантів.

Проти корупції також виступили понад тисячу жителів Красноярська, переважно молодь, мітинг був узгоджений владою.

Сотні людей вийшли на акції в Томську, Іркутську і Челябінську. У Читі організаторів демонстрації облили зеленкою...

Нагадаємо, що в Москві було затримано близько 500 протестувальників. Також, було затримано організатора акції Олексія Навального та всіх співробітників його офісу.

На початку березня Олексій Навальний оприлюднив відео, в якому розповів і продемонстрував таємні маєтки, яхти та іншу нерухомість ще діючого прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Джерело: Радіо Свобода