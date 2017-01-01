Виступ Патріарха Філарета на урочистому засіданні Верховної Ради
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Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що держава без незалежної української церкви існувати не може
Сьогодні святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет виступив на урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченому 100-літтю Української революції 1917-21 років.
Нагадаємо, в урочистому засіданні взяли участь народні депутати, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, представники дипломатичного корпусу, громадських організацій, засобів масової інформації та духовенства.