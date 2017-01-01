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    Віталій Кличко взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge на підтримку ветеранів АТО

    • Сьогодні, 17:44
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    Віталій Кличко
    Віталій Кличко

    Київський міський голова передав естафету #22PushupChallenge своєму брату Володимиру, щоби розповсюдити акцію на підтримку українських воїнів і за межами України

    «Друзі! Сьогодні взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО, отримавши естафету від патрульної поліції Києва. Це – акція на підтримку українських воїнів, ветеранів, які повернулися зі Сходу України. Її мета – привернути увагу до проблем адаптації військовослужбовців у мирному житті. Я переконаний, що кожен українець повинен бути сильним і здоровим, щоб захистити себе, свою родину, свою країну!», - написав Віталій Кличко на Фейсбуці.

    Естафету у флешмобі київський мер передав своєму брату Володимиру Кличку.

    «Я передаю цю естафету своєму брату Володимиру, який зможе розповсюдити цю акцію не тільки в Україні, але й за її межами. Ми повинні залучати якомога більше людей, щоби підтримати нашу країну і наших воїнів», - підкреслив Віталій Кличко. 

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