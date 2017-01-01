Військовослужбовцям вдвічі збільшать соцвиплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко підписав закон, за яким військовослужбовцям та їхнім родинам майже удвічі збільшать соціальні виплати.

Тепер близькі загиблих бійців отримуватимуть 1 мільйон 200 тисяч гривень, а не 690 тисяч, як досі.

«Отримуватимуть соцвиплати сім'ї загиблих не тільки учасників АТО. Сім'ї загиблих афганців, учасників бойових дій на територіях інших держав, сім'ї загиблих ветеранів Другої світової війни», – додав координатор центру допомоги учасникам АТО Олексій Ліпіріді.

Інвалідам першої групи виплачуватимуть 640 тисяч допомоги. Окрім того, військові та родини безкоштовно отримуватимуть ліки у державних аптеках та вдвічі менше платитимуть за комуналку.

Разом з тим начальник відділу соціальної адаптації учасників АТО Максим Андросенко зазначив, що перерахунку таких виплат не буде. Тобто дія закону поширюватиметься тільки на ті виплати, які будуть призначені після прийняття цього закону.

Джерело: 24 канал