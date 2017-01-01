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    В’їзд у Балаклію перекрила поліція. Людей з міста евакуюють автобусами

    • Сьогодні, 08:17
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    Потужні вибухи на військовому складі боєприпасів у Балаклії

    Після потужних вибухів на військовому складі боєприпасів у Балаклії, поліція перекрила в’їзд у місто та нікого туди не пропускає. Людей евакуюють автобусами.

    Про це повідомляється з місця події.

    Евакуація мешканців Балаклії

    Евакуація мешканців Балаклії

    За його словами, вже за кілометр від місця події перебувати небезпечно, адже там літають кулі зі складів.

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    В’їзд в місто перекритий. В напрямку центру міста заїхало декілька порожніх автобусів. На них будуть евакуйовувати людей з міста.

    Дехто з місцевих вирішив не очікувати офіційної евакуації, і пішки покидає місто.

    Зазначається, що у місті проблеми з мобільним зв’язком.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Харківщині стався потужний вибух боєприпасів. Однією із версій вибуху є диверсія на складі.

    Джерело: 24 канал

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