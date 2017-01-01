«Впав, встав і вистрілив»: нардеп Пашинський змінив свідчення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський змінив покази і підтвердив, що стріляв стоячи — про це заявила адвокатка потерпілого від пострілу народного депутата.

«Пашинський сказав, що спочатку він впав, потім встав, а потім вистрілив стоячи», — сказала Марина Паринова.



За словами Паринової, восьмигодинний допит записувався на відео, проте надати запис їй відмовили і порадили звернутись до канцелярії ГПУ.



За її словами, водій, який вважається головним свідком у справі, підтверджує версію постраждалого від пострілу В'ячеслава Хімікуса.



«Хочемо зафіксувати його показання в суді, бо хвилюємося за його безпеку», — додала вона.



Паринова відзначила, що під час допиту дружина Сергія Пашинського відмовилась відповідати на будь-які запитання захисту Хімікуса.



У свою чергу, адвокат Сергія Пашинського Володимир Раков деталей допиту не розповідав, пояснюючи це таємницею слідства.



«Всі проходили як свідки, поки що потерпілих чи підозрюваних не визначено. Працювало 5 слідчих і один процесуальний керівник», — наголосив він.

Також Раков зазначив, що первинна Фейсбук-публікація нардепа про інцидент не зовсім точна, проте сам Сергій Пашинський, за словами адвоката, під час допиту свідчень не змінював.

Джерело: Громадське