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    Вражаючі кадри. Сміттєвий полігон Запоріжжя з висоти пташиного польоту

    • Сьогодні, 11:15
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    Щодня полігон поповнюється 500 тоннами відходів

    Журналісти Громадського ТБ Запоріжжя зняли єдиний діючий сміттєвий полігон у Запоріжжі ТБО №1.

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    Полігон розташований у Шевченківському районі міста. Його площа – 47 га, або 65 футбольних полів. Щодня він поповнюється 500 тоннами відходів.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Покровську затримали п'ять фур із львівським сміттям.

    Раніше поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям.

    Як повідомлялося, Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур зі сміттям зі Львова.

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