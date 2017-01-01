Вражаючі кадри. Сміттєвий полігон Запоріжжя з висоти пташиного польоту

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Щодня полігон поповнюється 500 тоннами відходів

Журналісти Громадського ТБ Запоріжжя зняли єдиний діючий сміттєвий полігон у Запоріжжі ТБО №1.

Полігон розташований у Шевченківському районі міста. Його площа – 47 га, або 65 футбольних полів. Щодня він поповнюється 500 тоннами відходів.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Покровську затримали п'ять фур із львівським сміттям.

Раніше поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям.

Як повідомлялося, Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур зі сміттям зі Львова.