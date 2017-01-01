Вражаючі кадри. Сміттєвий полігон Запоріжжя з висоти пташиного польоту
- Сьогодні, 11:15
-
Розсилка
Щодня полігон поповнюється 500 тоннами відходів
Журналісти Громадського ТБ Запоріжжя зняли єдиний діючий сміттєвий полігон у Запоріжжі ТБО №1.
Читайте також
Полігон розташований у Шевченківському районі міста. Його площа – 47 га, або 65 футбольних полів. Щодня він поповнюється 500 тоннами відходів.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Покровську затримали п'ять фур із львівським сміттям.
Раніше поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям.
Як повідомлялося, Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур зі сміттям зі Львова.