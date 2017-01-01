Врятувати Насірова: невідомі факти справи відстороненого голови ДФС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову з’ясувалося чимало невідомих фактів про життя очільника податкової

Передусім, це нібито потрійне громадянство чиновника. За даними прокуратури, Роман Насіров, крім українського, має паспорти ще двох країн – Угорщини та Великобританії.

Сам Насіров спростовує наявність громадянства іншої країни. Ще торік ЗМІ з’ясували, що в Лондоні Насіров має дві квартири, які не вказані у його декларації. А це і надійна інвестиція, і такий собі «план Б» на випадок політичної турбулентності.

Що це за житло та хто мешкає у лондонській квартирі Насірова, поки той під вартою?

Джерело: Радіо Свобода