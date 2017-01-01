Всесвітній день здоров'я: Уляна Супрун та сотні киян зібралися під Радою на зарядку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: pravda.press Уляна Супрун

Сьогодні, 7 квітня, відзначають Всесвітній день здоров'я. В Україні в різних містах з цього приводу заплановані різноманітні флешмоби та масові заходи. В столиці, наприклад, вирішили зранку провести масову зарядку

Місце вибрали «символічне» – в Маріїнському парку недалеко від будівель профільного міністерства та Верховної Ради. Народні обранці руханку проігнорували, проте честь МОЗ відстояла його очільниця. Під запальну музику Уляна Супрун не тільки розминала тіло, а й заохочувала всіх інших рухатися активніше. Хоч і зізналася, що більше надає перевагу ранковій йозі, аніж класичній зарядці.

У Всесвітній день здоров'я на ранкову зарядку до Маріїнського парку завітали школярі, студенти та літні люди. Військову виправку продемонстрували й молоді офіцери.

Основна мета заходу – заохотити українців до фізичної активності. Адже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, її брак – серйозний фактор, що сприяє смертності людей. Більші ризики несуть тільки високий тиск, вживання тютюну та надмірна кількість глюкози в крові.

Джерело: 24 канал