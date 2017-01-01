Всесвітній економічний форум розпочався у Давосі
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До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом
У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом. Порошенко зустрівся із президентом Швейцарської конфедерації.
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Нагадаємо, Швейцарія запевнила, що готова надати матеріальну підтримку Україні у розмірі 100 мільйонів доларів.
Джерело: ТСН