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    Всесвітній економічний форум розпочався у Давосі

    • Сьогодні, 18:28
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    До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом

    У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом. Порошенко зустрівся із президентом Швейцарської конфедерації.

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    Нагадаємо, Швейцарія запевнила, що готова надати матеріальну підтримку Україні у розмірі 100 мільйонів доларів.

    Джерело: ТСН

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