Три роки після анексії. Як кримські татари облаштувалися у Львові

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16 березня минає три роки від дня проведення незаконного та невизнаного у світі «референдуму» в Криму, після якого відбулась анексія півострова Росією

Майже дві тисячі кримських татар виїхали на Західну Україну одразу після анексії Криму. Чому не усім вдалося інтегруватися на новому місці?

16 березня минає три роки від дня проведення незаконного та невизнаного у світі «референдуму» в Криму, після якого відбулась анексія півострова Росією. 16 березня 2014 року на території АР Крим та міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова. Вже 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Україна, ЄС, США, Канада, Японія та інші країни світу не визнали анексії півострова Росією. Низка країн запровадила санкції проти РФ.