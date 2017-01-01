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    Як люди брешуть в соціальних мережах. Опубліковане відео

    • Сьогодні, 17:26
    • Розсилка

    Благодійна організація Ditch the Label опублікувала відеоролик, де показано, як молоді люди брешуть та створюють «ілюзію» ідеального життя в соціальних мережах.

    Ditch the Label позиціонує себе як одна з найбільших антихуліганських благодійних організацій в світі, присвячених просуванню рівності і надання підтримки молодим людям, які постраждали від знущань та осуду.

    На своїй сторінці у Facebook організація опублікувала відеоролик, де молоді люди, неправдиво формують свій образ в мережі, таким чином підносячи собі самооцінку.

    Як зазначають творці в описі відео, що всі ми прибріхуємо в мережах, проте чи не зайшло це занадто далеко? У відео ви можете побачити найбільш поширені випадки брехні, які люди публікують в соціальних медіа.

    Ролик, який опублікували місяць тому, переглянуло 1,4 млн людей.

    Джерело: 24 канал

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