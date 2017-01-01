Як Марина Порошенко на каналі Ахметова в патріотичній футболці займається гімнастикою
- Сьогодні, 12:24
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Марина Порошенко в футболці з написом «Україна» в фітнес-студії пояснює українцям, як підготуватися до щоденних навантажень
Сьогодні на телеканалі «Україна» вийшов перший випуск ранкової гімнастики, яку веде дружина президента України Петра Порошенка Марина Порошенко.
В інтернеті вже з'явилися перші фрагменти відео.
На відео Марина Порошенко в патріотичній футболці з написом «Україна» в фітнес-студії пояснює українцям, як підготуватися до щоденних навантажень.
Зокрема, вона показує нескладну розминку вправ для шиї, повороти тулуба.
Нагадаємо, телеканал «Україна» входить до медіахолдингу «Медіа Група Україна», власником якого є група «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.
«У нас дуже демократичні стосунки в родині. Вона (Марина) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось», - прокоментував напередодні під час прес-конференції Петро Порошенко передачу своєї дружини.