Як Марина Порошенко на каналі Ахметова в патріотичній футболці займається гімнастикою

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Марина Порошенко

Марина Порошенко в футболці з написом «Україна» в фітнес-студії пояснює українцям, як підготуватися до щоденних навантажень

Сьогодні на телеканалі «Україна» вийшов перший випуск ранкової гімнастики, яку веде дружина президента України Петра Порошенка Марина Порошенко.

В інтернеті вже з'явилися перші фрагменти відео.

На відео Марина Порошенко в патріотичній футболці з написом «Україна» в фітнес-студії пояснює українцям, як підготуватися до щоденних навантажень.

Зокрема, вона показує нескладну розминку вправ для шиї, повороти тулуба.

Нагадаємо, телеканал «Україна» входить до медіахолдингу «Медіа Група Україна», власником якого є група «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

«У нас дуже демократичні стосунки в родині. Вона (Марина) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось», - прокоментував напередодні під час прес-конференції Петро Порошенко передачу своєї дружини.



