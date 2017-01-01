Як на окупованому Донбасі «оживляють» Радянський Союз
- Сьогодні, 16:03
-
Розсилка
Заклад харчування в Донецьку
Ленін закликає бойовиків безкоштовно замінити шини в окупованому Луганську, а вивіска їдальні пропонує пельменям з усіх країн об’єднатися
Як виглядає Радянський Союз у ХХІ столітті – спецрепортаж з окупованого Донбасу.
Ленін закликає бойовиків безкоштовно замінити шини в окупованому Луганську, а вивіска їдальні пропонує пельменям з усіх країн об’єднатися. Водночас у сусідньому тимчасово окупованому Донецьку лідер бойовиків Захарченко грає роль «вождя вільних народів».
Читайте також
Джерело: Радіо Свобода