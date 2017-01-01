  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Як на окупованому Донбасі «оживляють» Радянський Союз

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка
    Заклад харчування в Донецьку
    Заклад харчування в Донецьку

    Ленін закликає бойовиків безкоштовно замінити шини в окупованому Луганську, а вивіска їдальні пропонує пельменям з усіх країн об’єднатися

    Як виглядає Радянський Союз у ХХІ столітті – спецрепортаж з окупованого Донбасу.

    Ленін закликає бойовиків безкоштовно замінити шини в окупованому Луганську, а вивіска їдальні пропонує пельменям з усіх країн об’єднатися. Водночас у сусідньому тимчасово окупованому Донецьку лідер бойовиків Захарченко грає роль «вождя вільних народів».

    Читайте також

    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    Донбас ДНР ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ