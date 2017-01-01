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Для жителів непідконтрольних територій на Донбасі новина про можливе відкриття кордонів не стала сенсаційною

Європарламент підтримав надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом.

Хоча остаточне вирішення питання про скасування віз ще не ухвалене, українці вже планують поїздки за кордон.

Але для жителів непідконтрольних територій на Донбасі новина про можливе відкриття кордонів не стала сенсаційною.

Журналісти дізнались, як жителі тимчасово окупованих Донецька та Луганська ставляться до новини про «безвіз» та як їм отримати біометричний паспорт.

Як на окупованому Донбасі відреагували на безвіз для України:

Джерело: Радіо Свобода