Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив

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Новорічний корпоратив для співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив у окремому павільйоні на території ВДНГ і коштував щонайменше 1 000 000 гривень

Програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів. У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу «Виставка досягнень народного господарства» (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно зі списками.

Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС. За словами співробітника служби, близько 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту – профспілкові органи ДФС.

Джерело: Bihus.info