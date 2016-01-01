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    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив

    • 26 Грудня, 14:21
    • Розсилка

    Новорічний корпоратив для співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив у окремому павільйоні на території ВДНГ і коштував щонайменше 1 000 000 гривень

    Програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів. У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу «Виставка досягнень народного господарства» (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно зі списками.

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    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив
    Як податківці за мільйон гривень відсвяткували корпоратив

    Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС. За словами співробітника служби, близько 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту – профспілкові органи ДФС.

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    Джерело: Bihus.info

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