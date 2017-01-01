Як посол Великої Британії перевіряла столичний заклад на «доступність»
- Сьогодні, 13:25
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Фото: Новое время
Джудіт Гоф
Проект «Доступно UA» займається моніторингом різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями
В рамках проекту «Доступно UA» посол Великої Британії Джудіт Гоф провела перевірку одного із закладів Києва на доступність для людей з обмеженими можливостями.
Проект «Доступно UA» – це моніторинг різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями, започаткований громадськими активістами.
Мета ініціативи – не висловити претензії власникам закладу, а лише звернути їх увагу на те, як можна було б зробити їх зручнішими для людей на візках, адже зазвичай про існування проблеми вони навіть не здогадуються.
Джерело: Радіо Свобода