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    Як посол Великої Британії перевіряла столичний заклад на «доступність»

    • Сьогодні, 13:25
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    Джудіт Гоф
    Фото: Новое время
    Джудіт Гоф

    Проект «Доступно UA» займається моніторингом різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями

    В рамках проекту «Доступно UA» посол Великої Британії Джудіт Гоф провела перевірку одного із закладів Києва на доступність для людей з обмеженими можливостями.

    Проект «Доступно UA» – це моніторинг різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями, започаткований громадськими активістами.

    Мета ініціативи – не висловити претензії власникам закладу, а лише звернути їх увагу на те, як можна було б зробити їх зручнішими для людей на візках, адже зазвичай про існування проблеми вони навіть не здогадуються.

    Джерело: Радіо Свобода

    Київ посол
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