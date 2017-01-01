Як працюватиме безвізовий режим між Україною та ЄС

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Безвізовий режим

Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС виходить на фінішну пряму

Що потрібно знати, аби скористатися ним?





Нагадаємо, що 9 березня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Джерело: Deutsche Welle