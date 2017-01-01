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    Як прикордонники готуються до безвізового режиму з ЄС

    • Сьогодні, 16:22
    • Розсилка

    За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає

    Українські прикордонники вже готові до запровадження безвізового режиму з ЄС.

    У пунктах пропуску встановили нове обладнання для перевірки інформації з біометричних паспортів.

    Процедура не потребуватиме втручання прикордонника і триватиме лише кілька секунд.

    Щоправда, тих, хто перетинає кордон, фіксуватимуть не лише в українському списку, дані перевірятимуть і в базі Інтерполу.

    За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає.

    Джерело: 24 канал

    прикордонники безвізовий режим ЄС
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