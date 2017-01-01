Як прикордонники готуються до безвізового режиму з ЄС
- Сьогодні, 16:22
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За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає
Українські прикордонники вже готові до запровадження безвізового режиму з ЄС.
У пунктах пропуску встановили нове обладнання для перевірки інформації з біометричних паспортів.
Процедура не потребуватиме втручання прикордонника і триватиме лише кілька секунд.
Щоправда, тих, хто перетинає кордон, фіксуватимуть не лише в українському списку, дані перевірятимуть і в базі Інтерполу.
За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає.
Джерело: 24 канал