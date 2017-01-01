Як прикордонники готуються до безвізового режиму з ЄС

За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає

Українські прикордонники вже готові до запровадження безвізового режиму з ЄС.

У пунктах пропуску встановили нове обладнання для перевірки інформації з біометричних паспортів.

Процедура не потребуватиме втручання прикордонника і триватиме лише кілька секунд.

Щоправда, тих, хто перетинає кордон, фіксуватимуть не лише в українському списку, дані перевірятимуть і в базі Інтерполу.

За словами прикордонників, через нововведення черг у пунктах пропуску не побільшає.