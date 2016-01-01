Як Рада вночі голосувала за бюджет

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Держбюджет

Верховна Рада майже о 5-й годині ранку 21 грудня ухвалила державний бюджет на 2017 рік

За це віддали голоси 274 парламентарі. Кошторис підтримали всі фракції, крім «Батьківщини», «Самопомочі» та Опозиційного блоку.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосувало 274 народних депутати, проти – 37, утрималися – 35, не голосували – 22. Загалом у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.

Джерело: Радіо Свобода