Як рятували від вогню «Запорізьку Січ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі експонати вдалося врятувати. В курені була історична зброя, яка не постраждала

Співробітники ДСНС у Запорізькій області опублікували відео пожежі на Хортиці, під час якої загорівся курінь зі зброєю.

Пожежа сталася 8 травня на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на острові Хортиця.

Прибувши на місце пригоди, рятувальники встановили, що горить стріха окремого будинку виставкового залу «Козацький табір» загальною площею 40 кв. м.

Зважаючи на вітряну погоду, пожежа могла поширитися на більш значну площу і перекинутися на розташовані поруч будівлі. Завдяки оперативним діям підрозділів цього вдалося уникнути.

Співробітники заповідника кажуть, що всі експонати вдалося врятувати. В курені була історична зброя, яка не постраждала.