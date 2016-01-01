Як Санта подорожує Пакистаном під озброєною охороною

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Сани Санта-Клауса з оленями їдуть залізничними рейками Пакистану під озброєною охороною

Уряд сподівається, що спеціальний різдвяний тематичний поїзд буде сприяти релігійній терпимості та гармонії в переважно мусульманській країні, де напади і переслідування релігійних меншин надто поширені. Тур країною почався в столиці, Ісламабаді, і прибув у Пешавар на північному заході країни де його зустріли містяни з різних релігійних груп.

Потяг був прикрашений різдвяними вогнями, ялинками і портретами відомих християнських пакистанців. Звідти він відправився далі подорожувати Пакистаном і 1 січня приїде в портове місто Карачі на півдні країни.

Джерело: Радіо Свобода