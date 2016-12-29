Як три роки тому Рада підняттям рук ухвалювала «диктаторські закони»
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Голосування за «диктаторські закони»
В Україні - річниця ухвалення «диктаторських законів 16 січня»
Рівно три роки тому простим підняттям рук нардепи ухвалили низку законопроектів, що виводили з правового поля протест на Майдані.
Вони заборонили носити шоломи під час мирних акцій, виходити на протест групами, встановлювати намети, збиратися у автоколони. Це призвело до загострення протистояння у центрі столиці