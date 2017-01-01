Як у Києві бійці УНР билися з більшовиками за завод «Арсенал»

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Бій за завод Арсенал

У Києві на Арсенальній площі відбулася історична реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод «Арсенал», який проходив у січні 1918 року

Сам історичний бій тривав близько 30 хвилин. Всі дії учасників реконструкції коментували зі сцени. Під час зображення подій була використана артилерійська гармата.

Закінчилася реконструкція підняттям українського прапора над заводом «Арсенал».

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.

Також сьогодні Кличко разом з Порошенком вшанував пам'ять Героїв Крут.

Також дивіться офторепортаж: Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут.