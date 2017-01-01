Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
- 1 Сiчня, 20:23
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Розсилка
Фото: Інокентій Климентьєв
Вшанування Степана Бандери
У столиці пройшла щорічна смолоскипна хода на честь Степана Бандери
Хода вже традиційно розпочалася в парку імені Шевченка та завершилася на Майдані Незалежності.
Під час заходу учасники акції, крім смолоскипів, палили димові шашки та фаєри. Всього в ході взяло участь близько двох тисяч учасників.Нагадаємо, заходи до дня народження Бандери сьогодні вже відбулися у рідному селі Степана Бандери Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області поблизу історико-меморіального музею Степана Бандери. Там провели поминальну панахиду та віче.