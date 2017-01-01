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    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували

    • 1 Сiчня, 20:23
    • Розсилка
    Вшанування Степана Бандери
    Фото: Інокентій Климентьєв
    Вшанування Степана Бандери

    У столиці пройшла щорічна смолоскипна хода на честь Степана Бандери

    Хода вже традиційно розпочалася в парку імені Шевченка та завершилася на Майдані Незалежності.

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    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували
    Фото: Інокентій Климентьєв

    Під час заходу учасники акції, крім смолоскипів, палили димові шашки та фаєри. Всього в ході взяло участь близько двох тисяч учасників.

    Нагадаємо, заходи до дня народження Бандери сьогодні вже відбулися у рідному селі Степана Бандери Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області поблизу історико-меморіального музею Степана Бандери. Там провели поминальну панахиду та віче.
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