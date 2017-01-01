Як у Києві з димовими шашками та фаєрами Бандеру вшановували

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Фото: Інокентій Климентьєв Вшанування Степана Бандери

У столиці пройшла щорічна смолоскипна хода на честь Степана Бандери

Хода вже традиційно розпочалася в парку імені Шевченка та завершилася на Майдані Незалежності.

Під час заходу учасники акції, крім смолоскипів, палили димові шашки та фаєри. Всього в ході взяло участь близько двох тисяч учасників.

Калуського району Івано-Франківської області поблизу історико-меморіального музею Степана Бандери. Там провели поминальну панахиду та віче.