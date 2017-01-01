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    Як у Львові впроваджують онлайн-оплату за проїзд у громадському транспорті

    • Сьогодні, 12:07
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    У Львові впроваджують онлайн-оплату за проїзд
    У Львові впроваджують онлайн-оплату за проїзд

    Найбільше електронними квитками на сьогодні користується молодь. Однак у пасажирів уже є і деякі зауваження

    У Львові електронні квитки діють уже на трьох трамвайних та одному тролейбусному маршрутах. У наступних два тижні розрахуватись за проїзд без готівки можна буде в усьому електротранспорті міста. Щоправда, у людей є зауваження до нововведення.

    Щоб скористатися електронним квитком, потрібен лише смартфон і додаток, аби відсканувати QR-код.

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    Найбільше електронними квитками на сьогодні користується молодь. Однак у пасажирів уже є і деякі зауваження.

    Джерело: 24 канал

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