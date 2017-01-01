Як убивали символ Майдану: суд розглянув важливий епізод у справі екс-беркутівців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні Святошинського суду столиці розглядали, як убивали символ Майдану Устима Голоднюка.

Розглядати епізод вбивства майданівця Устима Голоднюка суд почав ще минулого тижня. Свідчити приїхав батько загиблого Володимир, який теж був учасником Революції Гідності. Але минулого разу засідання фактично зірвали мітингувальники.

Все ж таки вдалося дослідити докази. Одним з головних стала ООНівська каска миротворців, яку Устим одягнув на знак протесту проти кровопролиття.

Всі три роки Володимир Голоднюк вів власне розслідування. Фотографії, які він зібрав, долучили до справи.

За словами чоловіка, у мітингувальників стріляли з автоматів Калашникова з боку бетонної барикади. Прокурори наголошують, що саме там стояли обвинувачені екс-беркутівці. Та адвокати колишніх беркутівців це спростовують. Вони переконані, що більшість доказів – лише припущення.

Під кінець засідання судді задовольнили клопотання прокурорів і продовжили обвинуваченим термін тримання під вартою ще два місяці, тобто до 17 березня.

Джерело: 24 канал