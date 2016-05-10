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    Як Україна виборює безвізовий режим

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    Безвізовий режим
    Безвізовий режим

    Відносини між Україною та Євросоюзом розпочались у 1992 році. Тоді Президент України Леонід Кравчук вперше зустрівся з Головою Комісії Європейських Співтовариств Жаком Делором

    Пізніше Президент Віктор Ющенко заявив про чіткий вектор на євроінтеграцію.

    У 2010 році ідею про асоціацію підтримав Віктор Янукович. Своїх поглядів Президент України не змінював до 2013 року. Щоправда, на переговори чомусь намагався долучити і Росію. У найвідповідальніший момент у Вільнюсі тодішній гарант різко передумав і розвернув політику на Москву. Це стало переломним моментом у сучасній українській історії – обурені люди вийшли на Майдан.

    Революція Гідності, Небесна сотня, анексія Криму і війна на Донбасі. Ці події накрили Україну за півроку. Ратифікація угоди про асоціацію відбувалась одночасно у Києві та Брюсселі.

    Джерело: 24 канал

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