Як Україна виборює безвізовий режим

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Відносини між Україною та Євросоюзом розпочались у 1992 році. Тоді Президент України Леонід Кравчук вперше зустрівся з Головою Комісії Європейських Співтовариств Жаком Делором

Пізніше Президент Віктор Ющенко заявив про чіткий вектор на євроінтеграцію.

У 2010 році ідею про асоціацію підтримав Віктор Янукович. Своїх поглядів Президент України не змінював до 2013 року. Щоправда, на переговори чомусь намагався долучити і Росію. У найвідповідальніший момент у Вільнюсі тодішній гарант різко передумав і розвернув політику на Москву. Це стало переломним моментом у сучасній українській історії – обурені люди вийшли на Майдан. Революція Гідності, Небесна сотня, анексія Криму і війна на Донбасі. Ці події накрили Україну за півроку. Ратифікація угоди про асоціацію відбувалась одночасно у Києві та Брюсселі.

Джерело: 24 канал