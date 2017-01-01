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    Як українці об'єднали всю країну живими ланцюгами

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    День Соборності
    День Соборності

    22 січня 1919 року в Києві підписали акт Злуки Української народної та Західно-Української народної республік. Сьогодні по всій країні на честь Дня соборності українці влаштовували живі ланцюги.

    Більше тисячі людей прийшли на береги річки Збруч на межі двох областей – Тернопільської і Хмельницької. Саме тут 98 років тому пролягав кордон між Українською народною та Західно-Українською народною республікою.

    Зі сторони Хмельниччини люди несли синій стяг, а з Тернопільщини – жовтий. Символічно на мості два регіони з'єднали їх в український прапор.

    Традиційно у День Соборності об'єднують правий та лівий береги Дніпра. У Києві на мості Патони дві колони розтягнули 30-метровий прапор. Цій традиції уже 10 років.

    Джерело: 24 канал

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