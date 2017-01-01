Як українські політики за безцінь купують люксові авто

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Нумерологія – псевдонаука, яка надає числам особливого значення. І для багатьох українських політиків такими є 149 тисяч гривень.

149 тисяч гривень – таку магічну суму платять українські чиновники та політики за розкішні автомобілі. Уся справа в тому, що розрахунки фізичних осіб в Україні готівкою дозволяється на суму до 150 тисяч гривень.

Наприклад, Ігор Мусійчук є власником Toyota Lexus LX570 2008 року, ринкова ціна якого 40 тисяч доларів. А суддя Апеляційного суду Київської області Тамара Кашперська за 149 тисяч гривень придбала Infiniti FX37 2011 року, вартість якої насправді 35 тисяч доларів.

Загалом політиків в Україні, які обожнюють суму 149 тисяч гривень, близько 300.