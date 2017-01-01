Як ультрас з Іспанії воюють за бойовиків на Донбасі
- Сьогодні, 10:23
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Ультрас «Райо Вальєкано»
Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна»
Як війна на Донбасі впливає на спорт? Поблизу передової відповідь очевидна. Але виявляється, військовий конфлікт в Україні може змінювати правила гри і на світовій футбольній арені.
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«Todos somos Zozulya» – перекладається як «Ми всі Зозуля». Гравці іспанського клубу «Бетіс» нещодавно вийшли на поле в футболках із таким написом, щоб підтримати свого колегу – українського футболіста Романа Зозулю. Його назвали «нацистом» вболівальники іншого іспанського клубу.
Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна»?
Джерело: Радіо Свобода