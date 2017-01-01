  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Як ультрас з Іспанії воюють за бойовиків на Донбасі

    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка
    <span>Ультрас &laquo;</span><span>Райо Вальєкано</span><span>&raquo;</span>
    Ультрас «Райо Вальєкано»

    Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна»

    Як війна на Донбасі впливає на спорт? Поблизу передової відповідь очевидна. Але виявляється, військовий конфлікт в Україні може змінювати правила гри і на світовій футбольній арені.

    Читайте також

    «Todos somos Zozulya» – перекладається як «Ми всі Зозуля». Гравці іспанського клубу «Бетіс» нещодавно вийшли на поле в футболках із таким написом, щоб підтримати свого колегу – українського футболіста Романа Зозулю. Його назвали «нацистом» вболівальники іншого іспанського клубу.

    Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна»?

    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    Іспанія Зозуля ультрас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ