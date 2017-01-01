Як в США протестують проти «антиміграційного» указу Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом

Президент Сполучених Штатів, посилаючись на необхідність захищати США від іноземних терористів, підписав 27 січня низку указів про обмеження на імміграцію.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 27 січня підписав указ про припинення програми прийому біженців на 120 днів, у тому числі сирійських на невизначений період.

Указ передбачає заборону в'їзду до США громадян семи переважно мусульманських країн (Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану).

Парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.

Нагадаємо, Європейський союз збирається заступитися за права своїх громадян, що володіють також паспортом однієї з семи мусульманських країн, які згадуються в указі нового президента США Дональда Трампа про мігрантів.