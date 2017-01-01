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    Як в Україні процвітає гральний бізнес та хто його «кришує»

    • Сьогодні, 06:45
    • Розсилка

    Азартний бізнес в Україні – абсолютно нелегальний у всіх його формах. Однак дехто намагається обійти Конситутцію та переформатувати ті ж гральні заклади у щось більш законне.

    Найпопулярнішими є так звані «Національні лотереї», які працюють чомусь у закритому режимі. І впускають туди лише обраних. То ж по суті, нічого не змінилось окрім назви та вивіски. Принцип роботи залишився той самий.

    Працівники МВС в той же час звітують, що їх силами було викрито 418 гральних закладів в Україні та вилучено майже 7 тисяч одиниць грального обладнання.

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    Джерело: 24 канал

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