Як в Україні процвітає гральний бізнес та хто його «кришує»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Азартний бізнес в Україні – абсолютно нелегальний у всіх його формах. Однак дехто намагається обійти Конситутцію та переформатувати ті ж гральні заклади у щось більш законне.

Найпопулярнішими є так звані «Національні лотереї», які працюють чомусь у закритому режимі. І впускають туди лише обраних. То ж по суті, нічого не змінилось окрім назви та вивіски. Принцип роботи залишився той самий.

Працівники МВС в той же час звітують, що їх силами було викрито 418 гральних закладів в Україні та вилучено майже 7 тисяч одиниць грального обладнання.

Чому Аваков вже два роки не може подолати гральний бізнес в Україні – дивіться у сюжеті:





Джерело: 24 канал